Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war der SV Viktoria Uenglingen gegenüber dem TSV Brettin/Roßdorf I machtlos und wurde 2:4 (0:2) besiegt.

Jeremy Papke (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Erneut setzte Papke den Ball ins Netz (28.).

SV Viktoria Uenglingen liegt 0:2 zurück – Minute 28

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Florian Henry Kreisel wurde für Jann-Erik Paulsen eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Jeremy Feuerherdt für Dustyn Harzendorf und Fritz Kniesche für Lukas Matthäus den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Pause konnte Florian Henry Kreisel (Uenglingen) den Ball über die Linie bringen (80.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – D. Ahrendt, Pfeiffer, J. Hunnius, Bierstedt, B. Hunnius, Paulsen (74. Kreisel), Jandt, Arndt, S. Hunnius, C. Ahrendt

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Papke, Feuerherdt, Kniesche (74. Matthäus), Schmahl, Müller, Lindemann, Lindemann (87. Papke), Tepper, Feuerherdt (73. Harzendorf), Dauter

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96