Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war der SV Viktoria Uenglingen gegenüber dem SV Medizin Uchtspringe machtlos und wurde 2:4 (0:3) besiegt.

2:4 – SV Viktoria Uenglingen verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Medizin Uchtspringe

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:3).

Manuel Stoppa (SV Medizin Uchtspringe) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Gino-Luca Staykovski den Ball ins Netz.

Minute 38: SV Viktoria Uenglingen mit 0:2 im Rückstand

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Es blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Bereits eine Spielminute darauf konnte Brinkmann (Uchtspringe) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Uchtspringer als Sieger vom Platz. Die Stendaler sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – J. Hunnius, Bierstedt, C. Ahrendt, Paulsen, Arndt, Kreisel, Jandt, D. Ahrendt, Herbst (46. Pieper), B. Hunnius

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Klukas, Schadow (71. Langer), Brinkmann, Nabizade, Adam (81. Wojahn), Stoppa (81. Kirchner), Staykovski, Pagels, Bosse, Rostomyan (81. Lübke)

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112