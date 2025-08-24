Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der Rossauer SV vor 239 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV 80 Gardelegen II freuen.

Rossau/MTU. Die 239 Besucher auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rossauer schlugen das Team aus Gardelegen mit 2:0 (1:0) souverän.

Clemens Hannemann traf für den Rossauer SV in Minute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Rossauer SV in Minute 67 2:0 in Führung

Das letzte Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Marlon Baik den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (67.). Damit war der Triumph der Rossauer entschieden. Der Rossauer SV rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke – Rieger, Hannemann (76. Worsch), Elling, Schröder, Brünicke, Wilhelm, Nowack, Noack, Baik, Henel

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lemme (46. Borchert), Steindorf, Jallow (56. Lübke), Berezovskyi, Kurpiers, Bergener (76. Zausch), Osmers (88. Reiner), Giesecke, Lenz (72. Werner), Wulfänger

Tore: 1:0 Clemens Hannemann (15.), 2:0 Marlon Baik (67.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marko Buch, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 239