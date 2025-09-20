Für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Nach nur 18 Minuten schoss Matvii Kovalov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Zohrab Rostomyan den Ball ins Netz (22.).

22. Minute 1. FC Lok Stendal II auf Augenhöhe mit SV Medizin Uchtspringe – 1:1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Robert Wojahn, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Uchtspringer Team den Sieg zu bescheren (90.+4). Der 1. FC Lok Stendal II rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – F. Handge (60. Henning), Schreiber (55. Kliche), Kovalov, Friedebold (86. Merso Rasho), Balliet, Becker (75. Dzhurylo), Matiiv, Konieczny, Schulze (46. Frötschner), Pfeiffer

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Schadow, Ziesmann, Staykovski, Brinkmann (72. Wojahn), Kölsch (56. Lübke), Pagels, Adam, Rostomyan (86. Messal), Wolter, Stoppa

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60