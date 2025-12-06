weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 14. Spieltag: 1. FC Lok Stendal II verliert knapp gegen Kreveser SV mit 0:1

Eine Niederlage für den 1. FC Lok Stendal II besiegelte den 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den Kreveser SV mit 0:1 (0:1).

Aktualisiert: 07.12.2025, 01:51

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben 40 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem 1. FC Lok Stendal II und dem Kreveser SV verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Robert Engelfried vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Ben Döring die Gäste in Führung (42.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
  • Austragungsort: Stendal
  • Wettbewerb: Landesklasse 1
  • Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Kreveser SV

1. FC Lok Stendal II: Ranke – Flöther, Becker, Barrie (56. Kliche), Schulze, Frötschner (33. Elsner), Friedebold, Borkenhagen, Klautzsch (73. Schreiber), Henning (73. Bordizhenko), Dzhurylo
Kreveser SV: Bergmann – Döring, Riemann, Pieper, Bittner (83. Niemeyer), Zimmermann, Kiebach (76. Engelfried), Rathke, Thomsen, Präbke (76. Wolligandt), Hannemann
Tore: 0:1 Ben Döring (42.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marvin Marian Geib, Philipp Weiß; Zuschauer: 40