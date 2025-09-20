Mit einer Niederlage für den 1. FC Lok Stendal II endete der 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:3 (1:1).

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Medizin Uchtspringe ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Zohrab Rostomyan der Torschütze (22.).

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Marcel Brinkmann/Uchtspringe (60.), gefolgt von Lorenz Balliet (1. FC Lok Stendal II) in Minute 81. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Am Ende des Duells sollte es dem SV Medizin Uchtspringe noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Robert Wojahn den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Uchtspringe sicherte (90.+4). Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Medizin Uchtspringe

1. FC Lok Stendal II: Günther – Balliet, Kovalov, Matiiv, Konieczny, Schreiber (55. Kliche), Pfeiffer, Becker (75. Dzhurylo), Schulze (46. Frötschner), F. Handge (60. Henning), Friedebold (86. Merso Rasho)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann (39. Bosse) – Rostomyan (86. Messal), Stoppa, Schadow, Ziesmann, Adam, Staykovski, Kölsch (56. Lübke), Brinkmann (72. Wojahn), Pagels, Wolter

Tore: 1:0 Matvii Kovalov (18.), 1:1 Zohrab Rostomyan (22.), 1:2 Marcel Brinkmann (60.), 2:2 Lorenz Balliet (81.), 2:3 Robert Wojahn (90.+4); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Norman Schütze, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 60