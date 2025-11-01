Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der 1. FC Lok Stendal II vor 96 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den Möringer Sportverein freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann schoss Elias-Rene Friedebold das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (68.). Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Möringer Sportverein kassierte jetzt dreimal Gelb (70.). Die Stendaler legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Carl Klautzsch der Torschütze (85.).

1. FC Lok Stendal II in Minute 85 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Jasin Barrie, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Klautzsch, Borkenhagen (80. Schreiber), Becker, Matiiv, O. Handge (60. Mohamed), Frötschner, Schulze, Friedebold, F. Handge, Barrie

Möringer Sportverein: Wittrien – Dzierma (89. Drawehn), Kumpe, Rosentreter, Lauck, Wendt, Schönburg, Eggert, Mayer (89. Kuschmider), Hutsu, Schilling (62. Bade)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96