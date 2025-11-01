Dem 1. FC Lok Stendal II gelang es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Möringer Sportverein mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 96 Zuschauer waren live dabei.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steffen Peters, als Elias-Rene Friedebold für Stendal traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Möringer Sportverein steckte jetzt dreimal Gelb ein (70.). Die Stendaler legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Carl Klautzsch der Torschütze (85.).

1. FC Lok Stendal II in Minute 85 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Nur fünf Spielminuten später konnte Jasin Barrie (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 verließen die Stendaler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Frötschner, Borkenhagen (80. Schreiber), Klautzsch, F. Handge, Schulze, Becker, Barrie, Matiiv, Friedebold, O. Handge (60. Mohamed)

Möringer Sportverein: Wittrien – Wendt, Lauck, Dzierma (89. Drawehn), Kumpe, Hutsu, Rosentreter, Schönburg, Eggert, Mayer (89. Kuschmider), Schilling (62. Bade)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96