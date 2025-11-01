Der 1. FC Lok Stendal II erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steffen Peters, als Elias-Rene Friedebold für Stendal traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der Möringer Sportverein musste jetzt dreimal Gelb hinnehmen (70.). Die Stendaler legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Carl Klautzsch der Torschütze (85.).

1. FC Lok Stendal II mit 2:0 vorne – 85. Minute

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jasin Barrie den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Stendaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Klautzsch, Borkenhagen (80. Schreiber), Matiiv, Friedebold, Becker, Barrie, F. Handge, Frötschner, O. Handge (60. Mohamed), Schulze

Möringer Sportverein: Wittrien – Hutsu, Wendt, Kumpe, Lauck, Eggert, Rosentreter, Schönburg, Dzierma (89. Drawehn), Mayer (89. Kuschmider), Schilling (62. Bade)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96