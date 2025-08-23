Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem 1. FC Lok Stendal II ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über die SG Letzlingen / Potzehne.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Oskar Konrad Konieczny für Stendal traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Anton Dzhurylo, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Stendaler sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – F. Handge (90. Schreiber), Schulze (74. Merso Rasho), Kovalov (82. O. Handge), Frötschner, Konieczny, Dzhurylo, Klautzsch, Matiiv, Becker, Friedebold

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Schulze, Pape, Krehl (68. Bock), Saluck, Daries, Schulze, Grabau, Mertens, Engler

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44