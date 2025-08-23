Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne heimste der 1. FC Lok Stendal II am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und die SG Letzlingen / Potzehne am Samstag 2:1 (0:0) getrennt.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Oskar Konrad Konieczny (1. FC Lok Stendal II) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

1. FC Lok Stendal II und SG Letzlingen / Potzehne – 1:1 in Minute 69

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Anton Dzhurylo, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der 1. FC Lok Stendal II rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Becker, Frötschner, Konieczny, Schulze (74. Merso Rasho), Klautzsch, Kovalov (82. O. Handge), Friedebold, F. Handge (90. Schreiber), Matiiv, Dzhurylo

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Saluck, Mertens, Engler, Krehl (68. Bock), Grabau, Mertens, Daries, Schulze, Schulze, Pape

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44