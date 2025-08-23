Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem 1. FC Lok Stendal II ein 2:1 (0:0)-Heimsieg über die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der 1. FC Lok Stendal II und die SG Letzlingen / Potzehne am Samstag 2:1 (0:0) getrennt.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Oskar Konrad Konieczny für Stendal traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Stefan Saluck (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

1. FC Lok Stendal II und SG Letzlingen / Potzehne – 1:1 in Minute 69

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Anton Dzhurylo, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der 1. FC Lok Stendal II rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Kovalov (82. O. Handge), Konieczny, Matiiv, F. Handge (90. Schreiber), Klautzsch, Schulze (74. Merso Rasho), Dzhurylo, Becker, Frötschner, Friedebold

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Daries, Grabau, Schulze, Schulze, Engler, Saluck, Mertens, Pape, Mertens, Krehl (68. Bock)

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44