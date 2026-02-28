Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Steffen Peters und sein Team 1. FC Lok Stendal II gegen den SV Liesten 22 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der 1. FC Lok Stendal II und der SV Liesten 22 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (4:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Rosario Schulze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Yurii Matiiv (17.) erzielt wurde.

17. Minute: 1. FC Lok Stendal II mit 2:0 Vorsprung

Die Stendaler bauten ihren Vorsprung erneut aus. Matvii Kovalov schoss und traf in Minute 27 zum zweiten Mal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Liesten legte nochmal vor. Moritz Hackfurt schoss und traf in der 44. Minute. Brenzlich wurde es für die Stendaler nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:1. Kovalov schoss und traf in Minute 55, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Nick Danny Luckmann den Ball über die Torlinie bugsierte (86.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Salzwedeler aber nicht mehr aufholen.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Handge (46. Klautzsch), Becker, Stark, Kovalov (66. Bordizhenko), Borkenhagen, Matiiv (71. Henning), R. Schulze, Balliet, Grigo, F. Schulze (63. Schreiber)

SV Liesten 22: Fedea – Paul, Hackfurt (59. Zurleit), Beutel, Subke, Koneczek, Glameyer, Müller, Luckmann, Glameyer, Langer

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65