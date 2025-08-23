Der 1. FC Lok Stendal II errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der 1. FC Lok Stendal II und die SG Letzlingen / Potzehne am Samstag 2:1 (0:0) getrennt.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Oskar Konrad Konieczny für Stendal traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

69. Minute 1. FC Lok Stendal II gleichauf mit SG Letzlingen / Potzehne – 1:1

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Lok Stendal II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Anton Dzhurylo den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Stendal sicherte (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Der 1. FC Lok Stendal II rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – F. Handge (90. Schreiber), Kovalov (82. O. Handge), Schulze (74. Merso Rasho), Dzhurylo, Becker, Konieczny, Friedebold, Klautzsch, Frötschner, Matiiv

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Grabau, Daries, Schulze, Mertens, Schulze, Engler, Pape, Saluck, Mertens, Krehl (68. Bock)

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44