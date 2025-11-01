Der 1. FC Lok Stendal II erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 96 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Kurz vor Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Steffen Peters, als Elias-Rene Friedebold für Stendal traf und in Spielminute 68 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der Möringer Sportverein musste jetzt dreimal Gelb hinnehmen (70.). Die Stendaler legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Carl Klautzsch der Torschütze (85.).

Minute 85: 1. FC Lok Stendal II führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Torwart Artem Meichuk konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Jasin Barrie den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Stendaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Borkenhagen (80. Schreiber), Frötschner, Friedebold, Matiiv, Klautzsch, Schulze, Barrie, F. Handge, Becker, O. Handge (60. Mohamed)

Möringer Sportverein: Wittrien – Kumpe, Schönburg, Eggert, Wendt, Mayer (89. Kuschmider), Rosentreter, Lauck, Hutsu, Dzierma (89. Drawehn), Schilling (62. Bade)

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96