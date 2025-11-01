Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der 1. FC Lok Stendal II vor 96 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den Möringer Sportverein freuen.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 96 Besuchern auf dem Sportplatz Osterburger Straße geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 3:1 (0:0) gegen die Gäste aus Möringer durch.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Elias-Rene Friedebold (1. FC Lok Stendal II) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der Möringer Sportverein kassierte jetzt dreimal Gelb (70.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Carl Klautzsch den Ball ins Netz.

85. Minute: 1. FC Lok Stendal II führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jasin Barrie den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+2). Damit war der Erfolg der Stendaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Becker, O. Handge (60. Mohamed), Klautzsch, F. Handge, Frötschner, Friedebold, Matiiv, Borkenhagen (80. Schreiber), Barrie, Schulze

Möringer Sportverein: Wittrien – Lauck, Wendt, Hutsu, Dzierma (89. Drawehn), Kumpe, Mayer (89. Kuschmider), Eggert, Schilling (62. Bade), Rosentreter, Schönburg

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96