Der 1. FC Lok Stendal II errang am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Zuschauern einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Stendal/MTU. Die 96 Besucher auf dem Sportplatz Osterburger Straße haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen das Team aus Möringer mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jan Reinecke (Seehausen) eine Gelbe Karte an die Stendaler (34.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Elias-Rene Friedebold (1. FC Lok Stendal II) netzte dann spät in Spielminute 68 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Möringer Sportverein musste jetzt dreimal Gelb hinnehmen (70.). Das zweite Tor kam dann schnell danach: Diesmal setzte Carl Klautzsch den Ball ins Netz.

85. Minute: 1. FC Lok Stendal II führt mit zwei Toren

Es sah nicht gut aus für Möringer. Aber dann musste der 1. FC Lok Stendal II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marvin Bade nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Jasin Barrie den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+2). Damit war der Erfolg der Stendaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – Möringer Sportverein

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – Matiiv, Klautzsch, Barrie, Borkenhagen (80. Schreiber), O. Handge (60. Mohamed), Frötschner, Schulze, Becker, F. Handge, Friedebold

Möringer Sportverein: Wittrien – Lauck, Hutsu, Dzierma (89. Drawehn), Mayer (89. Kuschmider), Schilling (62. Bade), Kumpe, Rosentreter, Schönburg, Wendt, Eggert

Tore: 1:0 Elias-Rene Friedebold (68.), 2:0 Carl Klautzsch (85.), 2:1 Marvin Bade (87.), 3:1 Jasin Barrie (90.+2); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 96