Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 6:2 (4:1) ging der 1. FC Lok Stendal II von Trainer Steffen Peters aus dem Spiel mit dem SV Liesten 22 vom Platz.

Schon kurz nach Spielstart schoss Rosario Schulze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Stendaler legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yurii Matiiv der Torschütze (17.).

Die Stendaler konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Matvii Kovalov traf in Minute 27 noch einmal, gefolgt von Rosario Schulze (36.). Dann schafften es die Salzwedeler, die Dominanz der Stendaler nochmal herauszufordern. Moritz Hackfurt versenkte den Ball in der 44. Minute. Brenzlich wurde es für die Stendaler nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:1. Kovalov versenkte den Ball in der 55. Minute, gefolgt von Jannes Grigo (69.). Spielstand 6:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Nick Danny Luckmann, den Ball ins Netz zu befördern (86.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SV Liesten 22

1. FC Lok Stendal II: Günther (46. Ranke) – Matiiv (71. Henning), Balliet, Borkenhagen, R. Schulze, F. Schulze (63. Schreiber), Stark, Handge (46. Klautzsch), Grigo, Becker, Kovalov (66. Bordizhenko)

SV Liesten 22: Fedea – Glameyer, Subke, Koneczek, Müller, Beutel, Langer, Glameyer, Paul, Luckmann, Hackfurt (59. Zurleit)

Tore: 1:0 Rosario Schulze (6.), 2:0 Yurii Matiiv (17.), 3:0 Matvii Kovalov (27.), 4:0 Rosario Schulze (36.), 4:1 Moritz Hackfurt (44.), 5:1 Matvii Kovalov (55.), 6:1 Jannes Grigo (69.), 6:2 Nick Danny Luckmann (86.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Tobias Kramer; Zuschauer: 65