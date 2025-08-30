Fußball-Landesklasse 1: Am vergangenen Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem 1. FC Lok Stendal II machtlos und wurde 1:4 (1:1) besiegt.

1:4 – SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen 1. FC Lok Stendal II

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jonathan Gehrke. Der Trainer von Liesten musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (1:1)-Niederlage gegen Stendal beobachten.

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Hannes Glameyer den Ball ins Netz (19.).

Minute 19 SV Liesten 22 gleichauf mit 1. FC Lok Stendal II – 1:1

Jasin Barrie traf für Stendal in Minute 62 und Lukas Pfeiffer in Minute 76. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Bertram Henning den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Stendaler gesichert. Die Salzwedeler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – 1. FC Lok Stendal II

SV Liesten 22: Kummert – Müller, V. B. Mateev (58. Saliho), Koneczek, Subke, Beck, Paul, H. Glameyer, Makowka (54. Bastian), Hackfurt (76. Häusler), H. Glameyer

1. FC Lok Stendal II: Günther – Handge (65. Henning), Borkenhagen, Matiiv, Becker, Barrie (90. Handge), Schulze, Kovalov, Pfeiffer, Dzhurylo (90. Merso Rasho), Frötschner (83. Schreiber)

Tore: 0:1 Matvii Kovalov (11.), 1:1 Hannes Glameyer (19.), 1:2 Jasin Barrie (62.), 1:3 Lukas Pfeiffer (76.), 1:4 Bertram Henning (90.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Theo Wolter, Daniel Schlüter; Zuschauer: 103