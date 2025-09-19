Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half dem Möringer Sportverein am Freitag nicht, als er sich vor 91 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den SSV 80 Gardelegen II geschlagen geben musste.

1:4 – Möringer Sportverein verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSV 80 Gardelegen II

Stendal/MTU. Das Spiel zwischen Möringer und Gardelegen ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Beat Schilling das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Gardeleger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Bennet Lenz der Torschütze (37.).

Möringer Sportverein gerät 0:2 ins Hintertreffen – 37. Minute

Es lief nicht gut für den Möringer Sportverein. In Minute 53 schaffte es Spieler Nummer 10 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Beat Schilling traf für Gardelegen in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SSV 80 Gardelegen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Jonah Matti Osmers, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 auszubauen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SSV 80 Gardelegen II

Möringer Sportverein: Bauer – Huch, Bade (46. Köppe), Täger, Berr (70. Dzierma), Hutsu, Siegert, A. Eggert (46. Kumpe), Müller, Rosentreter, Mayer (74. L. Eggert)

SSV 80 Gardelegen II: Lindecke – Berezovskyi (72. Lübke), Bergener, Lemme (6. Giesecke), Lenz (86. Houssemeddine), Wulfänger, Steindorf, Schilling (90. Reiner), Osmers, Kurpiers, Kuthe

Tore: 0:1 Beat Schilling (31.), 0:2 Bennet Lenz (37.), 1:2 Chris Rosentreter (53.), 1:3 Beat Schilling (66.), 1:4 Jonah Matti Osmers (90.+5); Zuschauer: 91