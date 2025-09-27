Der TuS Wahrburg hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (1:1).

Stendal/MTU. Die Partie zwischen dem TuS Wahrburg und dem VfB 07 Klötze I hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Klötze auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:1) für sich.

Kevin Assmann (TuS Wahrburg) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Philipp Homeier (8.) erzielt wurde.

8. Minute TuS Wahrburg auf Augenhöhe mit VfB 07 Klötze I – 1:1

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Homeier (Klötze) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+5). Mit 3:1 verließen die Klötzer den Platz als Sieger. Der TuS Wahrburg rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Weikert (69. Leppin), Burghard, Heyder, Assmann, Radelhof, Wennrich, Schnee (89. Heim), Schlegel (58. Salemski), Klipp, Köhn

VfB 07 Klötze I: Reek – Mühl, Dannies, Lange, Michel, Banse (53. Maihack), Gose, Fuhrmann, Gase, Lehmann (58. Landmann), Homeier

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52