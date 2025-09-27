Der TuS Wahrburg hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (1:1).

1:3 – TuS Wahrburg verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB 07 Klötze I

Stendal/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Stendaler Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den VfB 07 Klötze I verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Kevin Assmann (TuS Wahrburg) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Stendaler konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (8.).

1:1 für TuS Wahrburg und VfB 07 Klötze I – 8. Minute

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der VfB 07 Klötze I noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Homeier (Klötze) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+5). Mit 3:1 verließen die Klötzer den Platz als Sieger. Der TuS Wahrburg rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Weikert (69. Leppin), Assmann, Radelhof, Klipp, Köhn, Wennrich, Schnee (89. Heim), Schlegel (58. Salemski), Burghard, Heyder

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann (58. Landmann), Dannies, Fuhrmann, Michel, Gase, Lange, Gose, Homeier, Banse (53. Maihack), Mühl

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52