Der SV Liesten 22 hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den VfB 07 Klötze I mit 1:3 (0:0).

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Philipp Homeier (VfB 07 Klötze I) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Nick Danny Luckmann den Ball ins Netz (61.).

61. Minute SV Liesten 22 gleichauf mit VfB 07 Klötze I – 1:1

Unentschieden. Klötzes Homeier konnte seinem Team in Minute 73 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Christian Makowka ersetzte Davud Saliho und Florian Beck kam rein für Viktor Branimirov Mateev. Auf der Gastseite sprangen Rico Gose für Timm Müller und Paul Homeier für Jannik Banse ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Homeier den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+3). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – VfB 07 Klötze I

SV Liesten 22: Fedea – Luckmann, Paul, F. B. Mateev, Langer, Subke, Müller, V. B. Mateev (78. Beck), Saliho (75. Makowka), H. Glameyer, H. Glameyer

VfB 07 Klötze I: Reek – Müller (87. Gose), Maihack, Banse (87. Homeier), Fuhrmann, Wißwedel, Homeier, Strauß (46. Hetfleisch), Lange, Gase, Lehmann

Tore: 0:1 Philipp Homeier (58.), 1:1 Nick Danny Luckmann (61.), 1:2 Philipp Homeier (73.), 1:3 Paul Homeier (90.+3); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Rene Ludwig, Mia Lübke; Zuschauer: 95