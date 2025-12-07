Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem Rossauer SV am Sonntag nicht, als er sich vor 171 Zuschauern mit 1:3 (0:2) gegen den SV Liesten 22 geschlagen geben musste.

Rossau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christian Schulze. Der Trainer von Rossau musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:2)-Niederlage gegen Liesten beobachten.

Hannes Glameyer (SV Liesten 22) netzte 21 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Nick Danny Luckmann den Ball ins Netz.

46. Minute: Rossauer SV 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für Rossau. Aber dann musste der SV Liesten 22 auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Tim Ole Nowack nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Filip Branimirov Mateev den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (75.). Damit war der Sieg der Salzwedeler gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Rossauer sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SV Liesten 22

Rossauer SV: Benecke – Nowack, Neumann (84. Schmitz), Wilhelm, Baik, Rieger, Ziems, Wallmann, Hannemann (46. Brünicke), Elling, Noack

SV Liesten 22: Kummert – Mateev (90. Saliho), Makowka (69. Hackfurt), Paul, Langer, Glameyer, Mateev (81. Beck), Luckmann, Subke, Glameyer, Bastian

Tore: 0:1 Hannes Glameyer (21.), 0:2 Nick Danny Luckmann (45.+1), 1:2 Tim Ole Nowack (73.), 1:3 Filip Branimirov Mateev (75.); Zuschauer: 171