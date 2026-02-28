Für den Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I endete das Spiel gegen den TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Brettin/MTU. Mit einem Unentschieden sind der TSV Brettin/Roßdorf I und der TuS Wahrburg am Samstag auseinander gegangen. 92 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz.

Toni Weikert (TuS Wahrburg) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

1:1 im Duell zwischen TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg – Minute 90+5

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Toni Laurin Wicke wurde für Jeremy Feuerherdt eingesetzt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite verließen Markus Werle für Tobias Heyder und Hassan Mohamad Ababaker für Sven Leppin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Toni Laurin Wicke, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Brettiner zu erlangen (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Tepper, Dauter, Papke (70. Matthäus), L. Lindemann, J. Feuerherdt (60. Wicke), Helm, J. P. Feuerherdt, Kniesche, Schmahl, L. Lindemann (75. Gronwald)

TuS Wahrburg: Schmidt – Werle (46. Heyder), Köhn, Mohamad Ababaker (70. Leppin), Schlegel, Weikert (90. Wennrich), Wennrich, Schnee, Rundstedt (85. Heim), Salemski (89. Wennrich), Hallmann

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92