Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

Stendal/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Medizin Uchtspringe und der Kreveser SV am Samstag auseinander gegangen. 87 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Marcel Brinkmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

1:1 im Duell zwischen SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV – Minute 45+2

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe musste einmal Gelb hinnehmen.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den Kreveser SV. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Rudolph Paul Rosenkranz (Krevese) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Krevese erzielen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Schadow, Langer (58. G. Gerhardt), Klukas, Adam, Brinkmann, Stoppa, Bosse, Wolter, Nabizade, Pagels

Kreveser SV: Bergmann – Rosenkranz, Rosenkranz, Kiebach, Zimmermann, Präbke, Nitzsche (73. Bittner), Thomsen, Pieper, Rathke, Döring (88. Riemann)

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87