Stendal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Medizin Uchtspringe und der 1. FC Lok Stendal II am Samstag vom Platz gegangen. 142 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Thorsten Ebeling (Gardelegen) zwei Gelbe Karte an die Gäste (26., 38.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steffen Peters am Ende der ersten Halbzeit, als Lorenz Balliet für Stendal traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 41 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

56. Minute SV Medizin Uchtspringe auf Augenhöhe mit 1. FC Lok Stendal II – 1:1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Elf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Marcel Brinkmann (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Uchtspringe erreichen (56.). Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – 1. FC Lok Stendal II

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Bierstedt, Rostomyan (88. Schunke), Trisek, M. Adam, Bosse, Jenß, Gerhardt (80. Wojahn), Stoppa, Brinkmann, Klukas

1. FC Lok Stendal II: Radomski – Balliet, Sall, Barrie, Borkenhagen (85. Merso Rasho), Frötschner (73. Schreiber), Grigo, Elsner, Friedebold, Lange, Belling (64. Kliche)

Tore: 0:1 Lorenz Balliet (41.), 1:1 Marcel Brinkmann (56.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Oliver Stegert, Ben Stegert; Zuschauer: 142