Für den Gastgeber TSV Brettin/Roßdorf I endete das Duell mit dem TuS Wahrburg am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Brettin/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem TSV Brettin/Roßdorf I und dem TuS Wahrburg mit einem Unentschieden.

Gleich nach Spielstart schoss Toni Weikert das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

1:1 für TSV Brettin/Roßdorf I und TuS Wahrburg – 95. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Toni Laurin Wicke kam rein für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Jeremy Papke. Auf der Gastseite sprangen Tobias Heyder für Markus Werle und Sven Leppin für Hassan Mohamad Ababaker ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem TSV Brettin/Roßdorf I doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Toni Laurin Wicke den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brettiner Team erzielte (90.+5).

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – TuS Wahrburg

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – L. Lindemann, J. P. Feuerherdt, Papke (70. Matthäus), L. Lindemann (75. Gronwald), Schmahl, Kniesche, Dauter, J. Feuerherdt (60. Wicke), Tepper, Helm

TuS Wahrburg: Schmidt – Salemski (89. Wennrich), Köhn, Hallmann, Schnee, Rundstedt (85. Heim), Weikert (90. Wennrich), Schlegel, Mohamad Ababaker (70. Leppin), Wennrich, Werle (46. Heyder)

Tore: 0:1 Toni Weikert (5.), 1:1 Toni Laurin Wicke (90.+5); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Robert Stähr, Heinz Schwarzlose; Zuschauer: 92