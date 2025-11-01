Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber SV Medizin Uchtspringe gegen den Kreveser SV ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Medizin Uchtspringe und der Kreveser SV am Samstag auseinander gegangen. 87 Zuschauer sahen das Spiel in der Heinz-Förster-Sportanlage Uchtspringe.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Marcel Brinkmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

1:1 Ausgleich im Spiel SV Medizin Uchtspringe gegen Kreveser SV – 47. Minute

In Spielminute 45 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Medizin Uchtspringe musste einmal Gelb hinnehmen.

Der rettende Treffer für den Kreveser SV fiel kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anpfiff gelang es Rudolph Paul Rosenkranz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kreveser zu erreichen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Wolter, Bosse, Klukas, Adam, Schadow, Langer (58. G. Gerhardt), Pagels, Nabizade, Stoppa, Brinkmann

Kreveser SV: Bergmann – Thomsen, Rathke, Rosenkranz, Döring (88. Riemann), Nitzsche (73. Bittner), Rosenkranz, Zimmermann, Pieper, Kiebach, Präbke

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87