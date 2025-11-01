Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Gastgeber SV Medizin Uchtspringe gegen den Kreveser SV ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Medizin Uchtspringe und Kreveser SV ist auf Augenhöhe geendet.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marcel Brinkmann für Uchtspringe traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 10

In Spielminute 45 musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Medizin Uchtspringe steckte einmal Gelb ein.

Der rettende Treffer für den Kreveser SV fiel kurz nach der Halbzeitpause. Zwei Minuten nach Anstoß gelang es Rudolph Paul Rosenkranz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kreveser zu erreichen (90.+2). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Medizin Uchtspringe wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – Kreveser SV

SV Medizin Uchtspringe: Schulz – Adam, Nabizade, Klukas, Brinkmann, Pagels, Langer (58. G. Gerhardt), Bosse, Schadow, Stoppa, Wolter

Kreveser SV: Bergmann – Pieper, Döring (88. Riemann), Nitzsche (73. Bittner), Kiebach, Rosenkranz, Präbke, Rosenkranz, Rathke, Zimmermann, Thomsen

Tore: 1:0 Marcel Brinkmann (24.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (45.+2); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Bierstedt, Willi Böhme; Zuschauer: 87