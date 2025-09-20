Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der TSV Brettin/Roßdorf I auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3).

Brettin/MTU. Vor 123 Zuschauern hat sich das Team von Frank Papke mit 0:5 (0:3) gegen Burg geschlagen geben müssen.

Vincent Schlitte (Burger BC 08 I) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte einmal Gelb (11.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Pascal Thiede (15.) erzielt wurde.

TSV Brettin/Roßdorf I liegt 0:2 zurück – 15. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I steckte noch einmal Gelb ein. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

30 Minuten nach der Pause konnte Lennert Gramelsberger (Burg) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 5:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Die Brettiner sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Zander (80. Helm), Dauter, J. Feuerherdt (46. Wicke), J. P. Feuerherdt, L. Lindemann (60. Harzendorf), Tepper, Schmahl (83. Gronwald), J. Papke, L. Lindemann (46. J. C. Papke)

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann (60. Schulz), Kersten, Engel, Thiede, Saage (46. Ulrich), Schlitte, Wegner (70. Hasan), Gramelsberger, Jürgen (55. Grisgraber), Siebert (70. Baas)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123