Eine herbe Schlappe erlitt der SV 51 Langenapel an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 116 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Tim Kolzenburg vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Denis Neumann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (45.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Eddie Siebert den Ball ins Netz (54.).

SV 51 Langenapel liegt 0:2 zurück – 54. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 51 Langenapel kassierte zweimal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Erik Teege, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Pokorny (65. Bromann), Schulz (77. Atah), Roloff, Beneke, Neuling, Afanasew, Steding, Roese (87. Kamga Kamno), Peters, Stolz (79. Olfermann)

Burger BC 08 I: Klötzer – Engel (46. Schulz), Neumann, Gramelsberger, Jürgen, Schlitte (62. Lichtenberg), Saage (46. Teege), Siebert, Thiede (62. Kersten), Wehrmann, Grisgraber (62. Rusche)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116