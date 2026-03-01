Eine herbe Schlappe erlitt der SV 51 Langenapel an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Burger BC 08 I. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 1 vor 116 Zuschauern mit 0:5 (0:1).

Salzwedel/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Sascha Göpfert. Der Trainer von Langenapel musste sein Team bei einer 0:5 (0:1)-Niederlage gegen Burg beobachten.

Denis Neumann (Burger BC 08 I) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 45, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Eddie Siebert der Torschütze (54.).

SV 51 Langenapel liegt 0:2 zurück – Minute 54

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Pascal Thiede traf in Minute 56 und Marc-Andre Jürgen in Minute 58. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV 51 Langenapel kassierte zweimal Gelb.

Am Ende der Partie sollte es dem Burger BC 08 I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Erik Teege den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (90.+3). Damit war der Erfolg der Burger entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Burger BC 08 I

SV 51 Langenapel: Schmidt – Roese (87. Kamga Kamno), Neuling, Steding, Roloff, Peters, Stolz (79. Olfermann), Schulz (77. Atah), Pokorny (65. Bromann), Beneke, Afanasew

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage (46. Teege), Gramelsberger, Neumann, Thiede (62. Kersten), Schlitte (62. Lichtenberg), Wehrmann, Siebert, Jürgen, Grisgraber (62. Rusche), Engel (46. Schulz)

Tore: 0:1 Denis Neumann (45.), 0:2 Eddie Siebert (54.), 0:3 Pascal Thiede (56.), 0:4 Marc-Andre Jürgen (58.), 0:5 Erik Teege (90.+3); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Daniel Fischer, Andreas Pickert; Zuschauer: 116