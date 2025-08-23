Fußball-Landesklasse 1: An diesem Wochenende hat der SV Eintracht Salzwedel 09 I im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 I unterlag das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0).

Salzwedel/MTU. Vor 220 Zuschauern hat sich das Team von Gordon Krause mit 0:4 (0:0) gegen Burg eine Niederlage eingestehen müssen.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits in vollem Schwung, als Denis Neumann mit einem Strafstoß für Burg traf und in Minute 62 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Burger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Erik Baas der Torschütze (73.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt 0:2 zurück – 73. Minute

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 86: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Eddie Siebert ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der Burger BC 08 I noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Neumann (Burg) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Burger BC 08 I

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak (75. Hentschel), Wazar Hasan, Eisert, Al Khelef, Burdack, A. Müller (77. Krietsch), Krubert (63. Grabowski), Gille, Kreitz, P. Müller (75. Weißbach)

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen, Saage, Ulrich (57. Engel), Siebert (90. Rusche), Gramelsberger, Grisgraber (90. Wegner), Neumann, Schlitte, Baas (80. Bartel), Teege (46. Thiede)

Tore: 0:1 Denis Neumann (62.), 0:2 Erik Baas (73.), 0:3 Eddie Siebert (86.), 0:4 Denis Neumann (90.+3); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 220