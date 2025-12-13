Fußball-Landesklasse 1: Am vergangenen Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem SV Eintracht Salzwedel 09 I machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

0:2 – SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I

Salzwedel/MTU. Vor 180 Zuschauern hat sich das Team von Jonathan Gehrke mit 0:2 (0:1) gegen Salzwedel geschlagen geben müssen.

Es waren schon 28 Minuten des Spiels vergangen, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

SV Liesten 22 liegt 0:2 zurück – 86. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Lukasz Koneczek kam rein für Viktor Branimirov Mateev und Moritz Hackfurt für Paul Langer. Auf der Gastseite sprangen Elias Lennard Horn für Marius Wulff und Eliah Samuel Riethmüller für Hishyar Wazar Hasan ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Elias Lennard Horn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu festigen (86.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – Paul, H. Glameyer, H. Glameyer, V. B. Mateev (46. Koneczek), F. B. Mateev, Langer (63. Hackfurt), Müller (83. Saliho), Subke (25. O. A. Czaplinski), M. J. Czaplinski (73. Bastian), Luckmann

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Gille, Kreitz, Al Khelef, Wazar Hasan (63. Riethmüller), Wulff (57. Horn), Eisert, Burdack, Nowak (90. Ali), Grabowski, Hentschel

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180