Fußball-Landesklasse 1: Am vergangenen Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem SV Eintracht Salzwedel 09 I machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

0:2 – SV Liesten 22 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I

Salzwedel/MTU. Vor 180 Zuschauern hat sich das Team von Jonathan Gehrke mit 0:2 (0:1) gegen Salzwedel geschlagen geben müssen.

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Hishyar Wazar Hasan für Salzwedel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

86. Minute: SV Liesten 22 0:2 im Hintertreffen

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Lukasz Koneczek wurde für Viktor Branimirov Mateev eingesetzt und Moritz Hackfurt für Paul Langer. Auf der Gastseite verließen Marius Wulff für Elias Lennard Horn und Hishyar Wazar Hasan für Eliah Samuel Riethmüller den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Elias Lennard Horn, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:2 zu erweitern (86.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Liesten 22 rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SV Liesten 22: Fedea – Müller (83. Saliho), Luckmann, V. B. Mateev (46. Koneczek), Langer (63. Hackfurt), Subke (25. O. A. Czaplinski), F. B. Mateev, Paul, H. Glameyer, M. J. Czaplinski (73. Bastian), H. Glameyer

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Burdack, Kreitz, Eisert, Wulff (57. Horn), Nowak (90. Ali), Al Khelef, Hentschel, Grabowski, Gille, Wazar Hasan (63. Riethmüller)

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (28.), 0:2 Elias Lennard Horn (86.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Mayk Kopecki, Julia Kopecki; Zuschauer: 180