Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war die SG Letzlingen / Potzehne gegenüber dem VfB 07 Klötze I machtlos und wurde 0:2 (0:2) besiegt.

0:2 – SG Letzlingen / Potzehne verliert auf dem heimischen Platz klar gegen VfB 07 Klötze I

Gardelegen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ingo Wiegmann. Der Trainer von Letzlingen / Potzehne musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:2)-Niederlage gegen Klötze beobachten.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Maris Ludwig Maihack für Klötze traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SG Letzlingen / Potzehne liegt 0:2 zurück – Minute 34

In Spielminute 32 griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I steckte einmal Gelb ein.

Kurz vor dem Pfiff konnte Philipp Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (34.). Mit 2:0 verließen die Klötzer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Römmer (46. A. R. Daries), D. Mertens, Schulze, L. Daries (70. M. Bock), A. Bock, Saluck, Krehl (83. Wiegmann), Pape, O. L. Mertens (63. Benecke), Engler

VfB 07 Klötze I: Reek – Kleinecke (70. Banse), Maihack, Homeier, Gase, Fuhrmann, Mühl, Mühl, Sticherling, Hetfleisch, Wißwedel

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66