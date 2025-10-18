Fußball-Landesklasse 1: Der Heimvorteil half der SG Letzlingen / Potzehne am Samstag nicht, als sie sich vor 66 Fans mit 0:2 (0:2) gegen den VfB 07 Klötze I geschlagen geben musste.

0:2 – SG Letzlingen / Potzehne verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen VfB 07 Klötze I

Gardelegen/MTU. Das Spiel zwischen Letzlingen / Potzehne und Klötze ist mit einer klaren 0:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Maris Ludwig Maihack das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Minute 34: SG Letzlingen / Potzehne 0:2 im Hintertreffen

In Spielminute 32 musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 07 Klötze I kassierte einmal Gelb.

Kurz vor dem Pfiff konnte Philipp Homeier (Klötze) den Ball über die Linie bringen (34.). Mit 2:0 gingen die Klötzer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – VfB 07 Klötze I

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Engler, Pape, Krehl (83. Wiegmann), A. Bock, L. Daries (70. M. Bock), O. L. Mertens (63. Benecke), Schulze, Saluck, Römmer (46. A. R. Daries), D. Mertens

VfB 07 Klötze I: Reek – Wißwedel, Gase, Hetfleisch, Kleinecke (70. Banse), Mühl, Mühl, Homeier, Maihack, Sticherling, Fuhrmann

Tore: 0:1 Maris Ludwig Maihack (6.), 0:2 Philipp Homeier (34.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Thomas Richter; Zuschauer: 66