Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erreichte der Gastgeber SV Liesten 22 gegen den SV Viktoria Uenglingen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – Unentschieden zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen

Salzwedel/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Waldstadion Liesten.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

0:0 für SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen –

Die Salzwedeler haben sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – O. A. Czaplinski, V. B. Mateev (90. F. B. Mateev), Langer, H. Glameyer, Luckmann (67. Hackfurt), Müller, Paul, Koneczek (85. Beck), Subke (67. M. J. Czaplinski), H. Glameyer

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Hunnius, Ahrendt, Paulsen, Bierstedt, Hunnius, Hunnius, Pfeiffer, Jandt, Ahrendt, Dräger (90. Seyer)

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50