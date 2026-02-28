Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1.

0:0 – Unentschieden zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Möringen haben 67 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Möringer Sportverein und der SG Letzlingen / Potzehne verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Die Möringerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Bünnig, Schönburg, Hutsu, Siegert, Müller, Lauck, Rosentreter, F. M. Köppe (84. Dzierma), Berr (74. Bade), M. Köppe (80. Kuschmider)

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Schulze, Benecke (67. Schlamann), Daries (67. Daries), Engler, Wiegmann (61. Bock), Krehl (84. Borchert), Bock, Mertens, Mertens, Saluck

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67