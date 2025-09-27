Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Heimverein SV Liesten 22 gegen den SV Viktoria Uenglingen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen spielen unentschieden

Salzwedel/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Liesten 22 und SV Viktoria Uenglingen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 50 Fußballfans waren im Waldstadion Liesten live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Der SV Liesten 22 hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – SV Viktoria Uenglingen

SV Liesten 22: Fedea – V. B. Mateev (90. F. B. Mateev), H. Glameyer, Paul, Müller, H. Glameyer, O. A. Czaplinski, Koneczek (85. Beck), Langer, Luckmann (67. Hackfurt), Subke (67. M. J. Czaplinski)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Bierstedt, Ahrendt, Hunnius, Dräger (90. Seyer), Hunnius, Pfeiffer, Jandt, Hunnius, Ahrendt, Paulsen

; Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Ralf Krause, Mia Lübke; Zuschauer: 50