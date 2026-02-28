Für den Gastgeber Möringer Sportverein endete das Spiel gegen die SG Letzlingen / Potzehne am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne spielen unentschieden

Stendal/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne mit einem torlosen 0:0 (0:0). 67 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Möringen live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Die Möringerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Lauck, Berr (74. Bade), M. Köppe (80. Kuschmider), Müller, Siegert, F. M. Köppe (84. Dzierma), Rosentreter, Bünnig, Hutsu, Schönburg

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Mertens, Engler, Benecke (67. Schlamann), Saluck, Wiegmann (61. Bock), Schulze, Krehl (84. Borchert), Mertens, Daries (67. Daries), Bock

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67