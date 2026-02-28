Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 erzielte der Heimverein Möringer Sportverein gegen die SG Letzlingen / Potzehne ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stendal/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Möringer Sportverein und SG Letzlingen / Potzehne. 67 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Möringen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Die Möringerer sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SG Letzlingen / Potzehne

Möringer Sportverein: Bauer – Müller, M. Köppe (80. Kuschmider), Berr (74. Bade), F. M. Köppe (84. Dzierma), Lauck, Rosentreter, Hutsu, Siegert, Bünnig, Schönburg

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Benecke (67. Schlamann), Bock, Schulze, Daries (67. Daries), Wiegmann (61. Bock), Saluck, Krehl (84. Borchert), Mertens, Engler, Mertens

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Matteo Heuer, Gino Loock; Zuschauer: 67