Hamburg - Der Einsatz von Tschechiens Top-Star Patrik Schick von Bayer Leverkusen im entscheidenden EM-Vorrundenspiel gegen die Türkei ist weiter fraglich. Wie der tschechische Verband mitteilte, wurde bei dem 28-Jährigen nach einer MRT-Untersuchung eine Verletzung der Wadenmuskulatur festgestellt. Der Stürmer bleibe beim Team und werde von Ärzten und Physiotherapeuten betreut, hieß es.

Die Tschechen nannten keine Details, ob Schick gegen die Türken in ihrem letzten Gruppenspiel am Mittwochabend (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) starten kann. Laut dem Portal „isport.cz“ wird Schick nicht in der Startformation stehen, möglicherweise stehe er als Ersatzspieler zur Verfügung. Das osteuropäische Land hat noch die Chance, mit einem Sieg das Achtelfinale der Europameisterschaft zu erreichen.

Am Samstag hatte der Offensivakteur beim 1:1 (0:1) gegen Georgien erst das Ausgleichstor (59. Minute) erzielt und wurde dann nur acht Minuten später verletzt ausgewechselt.