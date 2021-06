Van der Vaart nach Spanien-Fiesta: Motivation hat geholfen

Sevilla - Nach der Entrüstung in Spanien über sein vernichtendes Urteil über den EM-Mitfavoriten hat Rafael van der Vaart den Ball noch einmal aufgenommen.

Im Anschluss an die Fußball-Fiesta der Mannschaft von Luis Enrique beim 5:0 gegen die Slowakei twitterte der Niederländer: „Sieht so aus, als hätten meine Worte als Motivation geholfen.“ Der Tweet war mit einem Lach-Smiley versehen.

Van der Vaart, der in seiner Karriere unter anderem auch in Spanien gespielt hatte (Real Madrid und Betis Sevilla), gratulierte danach noch mit klatschenden Händen zum Einzug der Spanier in die K.o.-Phase. Er hatte die Spanier zuvor nach den schwachen Auftritten gegen Schweden (0:0) und Polen (1:1) beim niederländischen Sender „NOS“ kritisiert. „Ich finde es schrecklich. Es ist ein bisschen herumspielen, aber es ist niemand da, der den entscheidenden Pass geben will oder kann. Einfach enttäuschend“, hatte der 38-Jährige gesagt.

Das war bei den spanischen Nationalspielern nicht gut angekommen. „Es hat mich gewundert, dass ein Mensch, der Fußball gelebt hat, so über eine Auswahl spricht. Da fehlt der Respekt“, sagte Marcos Llorente der Sportzeitung „Marca“. Und Koke hatte im spanischen Sender „Cope“ gemutmaßt: „Van der Vaart will seinen Moment des Ruhms haben und den hat er bekommen.“