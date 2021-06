Ungarn entschlossen: Wie letztes Spiel der Karriere

Budapest - Adam Szalais Ungarn setzen gegen die Angriffswucht von EM-Titelverteidiger Portugal auf die Leistung des Kollektivs.

„Wir müssen uns auf die Defensive konzentrieren und im Ballbesitz mutig sein“, forderte der Kapitän des Co-Gastgebers und Stürmer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 vor dem schweren Auftakt am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Budapest gegen Cristiano Ronaldo & Co. Nationaltrainer Marco Rossi meinte: „Wir müssen da reingehen, als ob es das letzte Spiel unserer Karriere wäre.“ Ungarn ist in 13 Länderspielen gegen Portugal sieglos, kann aber mit bis zu 61.000 Fans in der Puskas Arena rechnen.

Auf die Frage, wen er bei den Portugiesen als größte Gefahr ansehe, musste Rossi lachen. „Tolle Frage“, sagte er grinsend. „Ich könnte die ganze Mannschaft aufzählen.“ 2016 schafften die Ungarn in der EM-Gruppenphase sogar ein 3:3 gegen den späteren Sieger.