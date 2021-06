Ukraine unter Druck: „Spiel muss gewonnen werden“

Bukarest - Druck für die Ukraine, Trotz in Nordmazedonien: Die Außenseiter der Gruppe C stehen bei der Fußball-EM vor einem Endspiel um die Chance auf die K.o.-Runde.

Vor allem das junge und im Umbau befindliche ukrainische Team von Trainer Andrej Schewtschenko sieht sich unter Zugzwang. „Das Spiel gegen Nordmazedonien ist das Wichtigste. Das muss gewonnen werden“, sagte Nikolai Matwijenko von Schachtjor Donezk vor dem richtungsweisenden Duell am Donnerstag (15.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Bukarest.

Nach dem für die Ukraine unglücklichen 2:3 in Amsterdam gegen die Niederlande sollte am Donnerstag dringend ein Punkte-Dreier her, wenn es bei der dritten EM-Endrunden-Teilnahme in Serie erstmals mit dem Achtelfinal-Einzug klappen soll. „Uns ist klar, dass wir jetzt so wie nie zuvor zusammenhalten müssen“, sagte der frühere Dortmunder Angreifer Andrej Jarmolenko. Letzter Gruppen-Gegner ist am kommenden Montag Österreich, das Nordmazedonien 3:1 besiegte.

„Sind jetzt so richtig heiß“

„Wir sind jetzt so richtig heiß auf dieses Spiel“, sagte Chefcoach Schewtschenko. Die Hoffnungen seines Teams gegen den größten Außenseiter des Turniers ruhen nicht zuletzt auch auf den Zuschauern. Die Ukraine spekuliert auf eine Vielzahl von Anhängern aus der Heimat, die ins Nachbarland Rumänien kommen. Rund 13.000 Menschen haben in der National Arena in Bukarest Zutritt.

„Das könnte eine Heim-Atmosphäre geben für uns“, sagte Eduard Sobol vom FC Brügge, der auf der linken Außenbahn für den angeschlagenen Alexander Subkow zum Einsatz kommen könnte. Vor allem nach dem guten ersten EM-Auftritt in Amsterdam, bei dem die Ukraine aus einem 0:2 beim Mitfavoriten Holland zwischenzeitlich ein 2:2 gemacht hatte, ist das Schewtschenko-Team gegen den EM-Neuling klarer Favorit.

Nordmazedonien schielt auf Platz drei

Zumindest auf Platz drei und damit die Möglichkeit als einer der vier besten Gruppendritten noch weiterzukommen, schielt indes auch das Team aus Nordmazedonien. „Dieses Mazedonien wird niemals aufgeben. Wir werden bis zum Ende kämpfen“, sagte Angreifer Aleksandar Trajkovski vom RCD Mallorca. „Wenn wir dieses Spiel gewinnen, haben wir eine große Chance, die Gruppenphase zu überstehen.“

Angelovski munterte sein Team nach dem 1:3 zum Auftakt gegen Österreich auf. Nordmazedonien agierte dabei lange auf Augenhöhe. „Wir können voller Selbstvertrauen in die kommenden Spiele gehen“, sagte der 45-Jährige.

Auch für die kampfstarken Nordmazedonier geht es am Montag zum Abschluss gegen einen Favoriten. Dann muss das Team von Trainer Igor Angelovski in den Niederlanden antreten. Somit scheint beiden Teams klar zu sein: Wer am Donnerstag verliert, ist so gut wie draußen. „Dieses Spiel ist wie ein Finale für uns, aber auch für die Ukraine“, sagte Mittelfeldspieler Ezgjan Alioski von Leeds United.