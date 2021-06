Ukraine mit klarem Sieg bei EM-Generalprobe

Charkiw - Die ukrainische Nationalmannschaft hat sich wenige Tage vor dem Start der Fußball-EM mit einem klaren Sieg auf das Turnier eingestimmt. Die Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko gewann am Montagabend in Charkiw nach langer Zeit in Überzahl mit 4:0 (2:0) gegen Zypern.

Andrej Jarmolenko (37.) brachte die Ukrainer per Foulelfmeter in Führung, nachdem Zyperns Andreas Panagiotou den Strafstoß mit einer Notbremse verursacht und dafür die Rote Karte gesehen hatte (36.). Alexander Sintschenko (45.+2) verwandelte kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Handelfmeter. Roman Jaremtschuk (59.) und erneut Jarmolenko (65.) waren nach der Pause erfolgreich.

Die Ukraine spielt in der EM-Gruppe C gegen den Auftaktgegner Niederlande (13. Juni) sowie gegen Österreich und Neuling Nordmazedonien.