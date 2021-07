UEFA: Eriksen zum EM-Finale nach London eingeladen

London - Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist knapp vier Wochen nach seinem dramatischen Zusammenbruch im ersten EM-Spiel zum Finale der Europameisterschaft nach London eingeladen worden.

Das bestätigte die Europäische Fußball-Union UEFA auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin habe die Einladung an den 29-Jährigen und dessen Frau ausgesprochen. Es sei aber noch nicht klar, ob Eriksen ins Wembley-Stadion komme - oder sich weiter erhole.

Der Däne war am 12. Juni während des Spiels gegen Finnland auf dem Rasen des Kopenhagener Parken Stadions zusammengebrochen und hatte wiederbelebt werden müssen. Noch am selben Abend war er wieder ansprechbar, den offiziellen Angaben zufolge befindet sich Eriksen weiter auf dem Weg der Besserung. Ihm wurde ein ICD-Defibrillator eingesetzt.

Die Dänen spielen ohne ihren Starspieler an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) im Halbfinale in Wembley gegen England. Das Endspiel wird an gleicher Stelle am 11. Juli ausgerichtet.