Stürmer Dsjuba stellt mit EM-Tor nationalen Rekord ein

Kopenhagen - Der russische Fußball-Stürmer Artjom Dsjuba hat mit seinem EM-Tor einen nationalen Rekord eingestellt. Der 32-Jährige traf in Kopenhagen in der 70. Minute im dritten Vorrundenspiel gegen Dänemark per Foulelfmeter und erzielte damit sein 30. Tor im Nationaltrikot.

Der bisherige Rekordhalter Alexander Kerschakow brauchte für seine 30 Tore zudem deutlich mehr Länderspiele als Dsjuba, dem bereits bei der WM 2018 drei Tore und zwei Vorlagen gelangen. Der 1,96 Meter große Stürmer ist Kapitän der Russen und gilt als wichtigster Spieler des Teams von Chefcoach Stanislaw Tschertschessow.